Актера Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии

Актера Дмитрия Назарова (сериал "Кухня") оштрафовали на 50 тыс. руб. по делу о дискредитации армии. Дело рассматривал Тверской районный суд Москвы.

СМИ сообщают, что административный протокол на Назарова составили из-за контента на его YouTube-канале и, в частности, из-за ролика с известной песней "Хотят ли русские войны?".

По данным СМИ, актер и его супруга, актриса Ольга Васильева находятся за границей. Недавно стало известно об увольнении пары из МХТ им. Чехова, где они служили. Известно, что Назаров придерживается антивоенной позиции.