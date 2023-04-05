В Екатеринбурге трое рыбаков провалились под лед Верх-Исетского пруда

В Екатеринбурге рыбалка на тонком льду едва не стоила жизни трем жителям города.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем в экстренные службы уральской столицы поступил сигнал, что на акватории Верх-Исетского пруда под лед провалились три человека. На место прибыли пожарные 2-й пожарно-спасательной части, которые с помощью спинального щита и спасательной веревки достали из воды двух человек.

Еще одного мужчину вытащили очевидцы до прибытия специалистов. Все спасенные были переданы сотрудникам "скорой помощи".

МЧС напоминает свердловчанам, что не стоит выходить на весенний лед. Нужно быть особо осторожными, не подвергать опасности свою жизнь и близких, обращать внимание на аншлаги, установленные на водоемах.

Как сообщало Накануне.RU, в середине марта на Среднем Урале рыбаки отправились в свободное плавание на отколовшейся льдине.