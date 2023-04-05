Из Тюмени выехала 16 по счету фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

Тюменское отделение партии "Единая Россия" отправило жителям Краснодона и Краснодонского района 16 по счету фуру с гуманитарной помощью, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По словам секретаря регионального отделения партии Андрея Артюхова, помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ДНР и ЛНР, оказывают уже больше года.

"Начали делать это еще в феврале — тогда за сутки была собрана первая фура. Наша поддержка по-прежнему необходима, поэтому мы отправляем очередную фуру с гуманитарной помощью – это продукты питания длительного хранения", - заявил он.

Руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова рассказала, что за год для вынужденных переселенцев и жителей новых регионов России было собрано около 300 тонн гуманитарной помощи. Ранее в 2023 году на Краснодонщину были отправлены методические пособия для обучения школьников и студентов и новые учебники для Суходольской специальной (коррекционной) школы-интерната.

Кроме того, помощь оказывается и бойцам в зоне СВО. Накануне туда был доставлен очередной груз в нем были генераторы, запчасти для автомобилей, инструменты для ремонта техники, индивидуальные аптечки, рейдовые рюкзаки доставили в зону проведения специальной военной операции. В ближайшие дни весь груз передадут тюменским бойцам.