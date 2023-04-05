Из Тюмени выехала 16 по счету фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

05 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Из Тюмени выехала 16 по счету фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

Тюменское отделение партии "Единая Россия" отправило жителям Краснодона и Краснодонского района 16 по счету фуру с гуманитарной помощью, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По словам секретаря регионального отделения партии Андрея Артюхова, помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ДНР и ЛНР, оказывают уже больше года.

"Начали делать это еще в феврале — тогда за сутки была собрана первая фура. Наша поддержка по-прежнему необходима, поэтому мы отправляем очередную фуру с гуманитарной помощью – это продукты питания длительного хранения", - заявил он.

гуманитарная помощь, груз, фура, донбасс(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

гуманитарная помощь, груз, фура, донбасс(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова рассказала, что за год для вынужденных переселенцев и жителей новых регионов России было собрано около 300 тонн гуманитарной помощи. Ранее в 2023 году на Краснодонщину были отправлены методические пособия для обучения школьников и студентов и новые учебники для Суходольской специальной (коррекционной) школы-интерната.

Кроме того, помощь оказывается и бойцам в зоне СВО. Накануне туда был доставлен очередной груз в нем были генераторы, запчасти для автомобилей, инструменты для ремонта техники, индивидуальные аптечки, рейдовые рюкзаки доставили в зону проведения специальной военной операции. В ближайшие дни весь груз передадут тюменским бойцам.

Теги: гуманитарная помощь, груз, фура, донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети