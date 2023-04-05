Мэрия Челябинска отправила на доработку проект строительства офисного здания "Красное&Белое"

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Челябинске отправила на доработку проект строительства офисного здания "Красное&Белое". Заключение опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отклонить от утверждения и направить на доработку документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Чайковского, Коммунальной, Неглинной, Развития в Калининском районе города Челябинска в связи с нарушением процедуры публичных слушаний, а именно отсутствием открытия экспозиции проектной организацией", - говорится в заключении.

Офисное здание "Красное&Белое" с парковкой на 156 мест планируют построить в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Высота постройки запланирована в семь этажей, общая площадь — до 3 тыс. кв.м. Вопрос о строительстве здания планировалось рассмотреть на публичных слушаниях 27 марта, но его сняли с рассмотрения.

2 апреля жители поселка Колхозный провели собрание против строительства офисного здания "Красное&Белое". На встречу пришли более 100 человек. По словам жителей, они уже направили заявление в прокуратуру и записались на прием к главе Челябинска Наталье Котовой.