Володин и лидеры фракций внесли законопроект об увеличении налоговых вычетов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в парламент законопроект о налоговых мерах, направленных на поддержку граждан и стимулирование производства высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы, хотя в электронной базе документа пока нет.

Для поддержки семей с детьми предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза. Сегодня установленная законом предельная сумма расходов, с которой гражданин может получить налоговый вычет по НДФЛ, составляет 50 тыс. рублей. Проект предлагает повысить ее до 110 тыс. рублей.

Также предложено увеличить размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, вырастет меньше - со 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

Для стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование предлагается к расходам на приобретение таких средств применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.