Контеев заявил, что пытался спасти овощебазу №4 Екатеринбурга от захвата криминала

Находящийся в колонии бывший замглавы администрации Екатеринбурга Виктор Контеев рассказал о ситуации с овощебазой №4 в уральской столице.

Напомним, сейчас Сысертский районный суд рассматривает очередное уголовное дело Контеева. На этот раз экс-чиновник обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса, среди которых "Вымогательство", "Покушение на убийство", "Мошенничество" и "Легализация имущества, добытого преступным путем".

Как рассказал Виктор Контеев на судебном заседании, в какой-то момент большой интерес к овощебазе стали проявлять различные преступные структуры, в первую очередь ОПС "Уралмаш". Бывший вице-мэр заявил, что криминал хотел "захватить базу, установить там свои порядки".

"Коллектив находился в постоянном страхе, работники стали увольняться, опасаясь за свою жизнь. Администрация Екатеринбурга была в то время гарантом стабильности деятельности приватизированных предприятий, принимала участие в разрешении конфликтов", - цитирует Контеева 66.ru.

По его словам, чтобы защитить базу от захвата криминальными структурами, единственным реальным вариантом было ее выделение из состава ТОО "Орджоникидзевское объединение "Продтовары" в отдельное юридическое лицо.

"Собственник или собственники базы в небольшом составе могли бы реально контролировать ее работу, не допускать проникновения в состав учредителей или в органы управления представителей преступных групп, которые могли бы осуществить рейдерский захват предприятия, – объяснил бывший замглавы города. – Я изложил Свешникову (Сергей Свешников, директор Орджоникидзевского райпищеторга, - прим.) и Русиной (Татьяна Русина, тогда директор овощебазы, - прим.), на каких условиях войду в состав участников общества. Мне будет принадлежать не менее 70% уставного капитала общества, остальное – членам трудового коллектива базы №4 и магазина №5. Русина согласилась. Она понимала, что только мой авторитет и мое фактическое участие в деятельности могли спасти базу от захвата ОПС "Уралмаш", в те времена очень могущественной преступной организацией".

Напомним, что с 2014 года Виктор Контеев находится за решеткой – ему назначили 18 лет колонии по целому ряду статей УК, среди которых вымогательство, получение взятки, организация убийства двух человек и другие.