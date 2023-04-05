В Астраханской области компании могут рассчитывать на господдержку деятельности по экспорту услуг

05 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Астраханской области компании могут рассчитывать на господдержку деятельности по экспорту услуг

Правительство Астраханской области уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства (часть экосистемы «Мой бизнес») содействует экспорту услуг местных компаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В частности, специалисты помогут компаниям с поиском партнёров за рубежом, с оформлением документации, проведением бизнес-переговоров, участии в международных выставках и бизнес-миссиях.

бизнес-форум(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

По словам гендиректора ООО «Интурист-Астрахань» Рифата Исаева, в этом году при содействии Центра он представил туристический потенциал региона и свою компанию на 29-й Международной выставке MITT-2023 в Москве.

ярмарка, выставка, торговая площадка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Сегодня актуально импортозамещение туристических услуг. Астраханская область – уникальный регион с заповедными территориями, с богатой историей, с традициями множества национальностей, проживающих у нас в мире и согласии. С этим достоянием хотели бы познакомиться многие. В этом я лично убедился на MITT, откуда вернулся с рядом подписанных контрактов. Особую заинтересованность проявили представители КНР, которые хотят посмотреть, чем астраханский лотос отличается от китайского», – рассказал предприниматель.

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан для оказания информационно-консультационной поддержки экспортоориентированным субъектам МСП. Он действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курируется минэкономразвития региона. Центр расположен в г. Астрахань, ул. Ульяновых, 10, тел.: 8(8512) 48-34-04, 8(8512) 48-60-00.

Теги: господдержка, малый бизнес, экспортная деятельность, предприниматели



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети