В Астраханской области компании могут рассчитывать на господдержку деятельности по экспорту услуг

Правительство Астраханской области уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства (часть экосистемы «Мой бизнес») содействует экспорту услуг местных компаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В частности, специалисты помогут компаниям с поиском партнёров за рубежом, с оформлением документации, проведением бизнес-переговоров, участии в международных выставках и бизнес-миссиях.

По словам гендиректора ООО «Интурист-Астрахань» Рифата Исаева, в этом году при содействии Центра он представил туристический потенциал региона и свою компанию на 29-й Международной выставке MITT-2023 в Москве.

«Сегодня актуально импортозамещение туристических услуг. Астраханская область – уникальный регион с заповедными территориями, с богатой историей, с традициями множества национальностей, проживающих у нас в мире и согласии. С этим достоянием хотели бы познакомиться многие. В этом я лично убедился на MITT, откуда вернулся с рядом подписанных контрактов. Особую заинтересованность проявили представители КНР, которые хотят посмотреть, чем астраханский лотос отличается от китайского», – рассказал предприниматель.

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан для оказания информационно-консультационной поддержки экспортоориентированным субъектам МСП. Он действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курируется минэкономразвития региона. Центр расположен в г. Астрахань, ул. Ульяновых, 10, тел.: 8(8512) 48-34-04, 8(8512) 48-60-00.