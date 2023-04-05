В Госдуму внесен законопроект об увеличении майских выходных

В России предлагается установить длинные выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла фракция "Новые люди".

Авторы отмечают, что регионы вправе устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни, но практически не пользуются этим правом в начале мая, хотя это время более благоприятно для отдыха на природе, на даче и т.д. Так, согласно опросам, две трети россиян не покидали место жительства во время январских выходных. А если сделать больше выходных в мае, то это повлечет рост внутреннего туризма.

Проект предлагает сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая.

Если оперативно принять законопроект, то в этом году все могли бы отдыхать с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году - с 1 по 9 мая, сказал соавтор проекта вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

.