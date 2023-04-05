Цены в Maag, Dub, Ecru и Vilet будут "невысокими, на уровне Zara"

Цены в магазинах ушедшей из России Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho), которые откроются в России под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet, останутся на уровне Zara.

"Все приходящие бутики работают в доступном ценовом сегменте, это недорогие продукты, соответственно, уровень цен будет примерно такой же, как в Zara – то, что мы слышим от новых владельцев. В дорогие бутики они не превратятся", - сказал в эфире "России 24" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что испанский ритейлер Inditex, которому принадлежит Zara, заключит сделку с ливанским партнером Daher group о продаже своего российского бизнеса. Условия сделки предполагают сохранение значительного числа рабочих мест и большинства договоров аренды. Также у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества с Inditex через соглашение о франчайзинге в случае возвращения испанской компании на российский рынок в будущем.