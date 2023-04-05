За месяц ночной транспорт в Перми перевез 1300 работников оборонно-промышленного комплекса

В Перми подвели итоги первого месяца работы ночных рейсов трамвая №5 и автобуса №50, которые были запущены для работающих в ночные смены сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы города Алексея Демкина, с 1 марта было выполнено 44 ночных рейса, ими воспользовались 1300 пассажиров.

"Цифры показали, что решение организовать дополнительные отправления для удобства сотрудников предприятий в районе улицы Куйбышева, которые возвращаются домой после вечерней смены, было своевременным", - заявил мэр. По его словам, так "заводчане чувствуют заботу городских властей и знают, что их труд на благо своей страны высоко ценится".

Напомним, в сентябре прошлого года в Пермском крае ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса перешел на круглосуточный режим работы.

Так, часть производственных участков ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (дочерняя компания ПАО "Мотовилихинские заводы") переведена на работу в три смены. Аналогичная ситуация сложилась и на "Пермском пороховом заводе".