05 Апреля 2023
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Фото: ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию

Один из ведущих мировых производителей калия компания "Уралкалий" подписала контракт на поставку хлористого калия в Индию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Компания первой среди производителей подписала соглашение с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлористого калия до 30 сентября 2023 года.

Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляет $422 за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR).

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий" отметил, что достигнутое соглашение объективно отражает текущую ситуацию в отрасли.

"Мы видим, что рынок позитивно воспринял нашу инициативу и ожидаем, что индийский контракт станет одним из основных ценовых ориентиров в текущем году", - заявил он.

Теги: Уралкалий, хлористый калий, индия, поставки



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