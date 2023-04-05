05 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: forumspb.com

Французский президент в компании Урсулы фон дер Ляйен прилетел в Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Китай. Пока в его стране продолжаются протесты против пенсионной реформы, Макрон в компании главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен собирается вести переговоры с Си Цзиньпинем. Впрочем, у Макрона и Си будет и приватный тур переговоров, и рабочий ужин.

Президент Франции также собирается провести переговоры с главой Госсовета Китая Ли Цяном и спикером парламента Чжао Лэцзи. Он побывает в Гуанчжоу – столице провинции Гуандун.

Макрона сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители крупного бизнеса, в том числе Airbus, Electricite de France и Alstom.

Не исключено, что одной из тем переговоров станет конфликт на Украине. Вероятно, что Макрон постарается как минимум узнать развернутое мнение китайского лидера по поводу ситуации с учетом недавнего визита Си Цзиньпина в Москву.

Теги: эммануэль макрон, китай, си цзиньпин, переговоры



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Ранее 03.04.2023 09:58 Мск Макрон собрался в Китай


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