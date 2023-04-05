Французский президент в компании Урсулы фон дер Ляйен прилетел в Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Китай. Пока в его стране продолжаются протесты против пенсионной реформы, Макрон в компании главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен собирается вести переговоры с Си Цзиньпинем. Впрочем, у Макрона и Си будет и приватный тур переговоров, и рабочий ужин.

Президент Франции также собирается провести переговоры с главой Госсовета Китая Ли Цяном и спикером парламента Чжао Лэцзи. Он побывает в Гуанчжоу – столице провинции Гуандун.

Макрона сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители крупного бизнеса, в том числе Airbus, Electricite de France и Alstom.

Не исключено, что одной из тем переговоров станет конфликт на Украине. Вероятно, что Макрон постарается как минимум узнать развернутое мнение китайского лидера по поводу ситуации с учетом недавнего визита Си Цзиньпина в Москву.