В районе Челябинской области объявили конкурс на должность главы муниципалитета

В Нагайбакском районе Челябинской области объявили конкурс на должность главы муниципалитета. Соответствующее решение было принято на заседании районного собрания депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Документы от кандидатов будут принимать с 10 до 23 апреля. Предварительное заседании комиссии назначено на 31 марта. Конкурс состоится 7 июня. Нового руководителя района выберут 14 июня на заседании районного собрания депутатов.

Напомним, 15 марта глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал в отставку после областного совещания у губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона раскритиковал руководителя муниципалитета за работу по уборке снега и наледи. Это привело к гибели ребенка. При падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района смертельные травмы получил 10-летний мальчик. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей).

Временно исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель главы Яков Кригер.