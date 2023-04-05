Глава RCC о бое Штыркова и Немкова: Будет интересно увидеть противостояние школ

Глава промоушена Russian Cagefighting Championship Николай Клименко поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между Иваном Штырковым и Виктором Немковым.

По его словам, в уральской организации уже давно рассматривали этот поединок, но различные обстоятельства мешали его устроить.

"Слава Богу, мы подписали контракт и ждем возвращение Ивана и Виктора на площадку RCC MMA. Две мощные команды представляют каждый из спортсменов: "Архангел Михаил" представляет Иван Штырков, а Виктор – команду Федора Емельяненко. Будет интересно увидеть противостояние школ", - приводит слова Клименко официальная группа RCC.

Как уже сообщало Накануне.RU, поединок Штырков vs. Немков возглавит международный турнир по смешанным единоборствам RCC 15, который пройдет 13 мая в Екатеринбурге. Формула боя – три раунда по пять минут каждый, весовая категория спортсменов – до 98 кг.