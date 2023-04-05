В Польше пропадает местное зерно – регион наводнился дешевой беспошлинной пшеницей из Украины

В Польше министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик подал в отставку, поскольку ему не удалось выполнить требование местных фермеров. Они вынуждены уничтожать собственные урожаи зерна, поскольку Восточную Европу заполонило дешевое украинское зерно. Ранее Еврокомиссия отменила ввозные пошлины для зерна из Украины.

Ковальчик заявил, что от имени польских фермеров и правительства обращался в ЕК еще в прошлом году, но его не услышали и беспошлинный режим для украинского зерна был продлен до лета 2024 года.

Вместе с тем, стало известно, что правительство Польши сегодня начнет выкупать у местных крестьян зерно за счет бюджетных средств – других вариантов поддержать их нет. На скупку зерна выделено 140 млн евро.

Цены на зерно при этом снижаются не только на европейском рынке, но и на мировом. Этому способствуют большие запасы, сделанные странами на фоне опасений дефицита из-за конфликта на Украине, а также из-за рекордных урожаев в России.