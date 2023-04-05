Суррогатное материнство в России после запрета для иностранцев резко сократилось

05 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Суррогатное материнство в России после запрета для иностранцев резко сократилось

Количество заказов на "суррогатных" детей с начала 2023 года резко сократилось, пишет "Медвестник" со ссылкой на клиники, где это делают. Причиной стал запрет на заказ "суррогатных" детей в России для иностранцев.

Как сообщила основатель Ассоциации суррогатных мам и доноров ооцитов (ASMED) Елена Литвишко, за первый квартал 2022 года суррогатную мать заказали 16 раз, а в 2023 году - четыре. Главврач "Мак ЭКО" Нино Какучая говорит, что у них было 6 и 1 заказ соответственно. По данным одного из крупнейших агентств "Спарта", уже в 2022 году спрос на суррогатное материнство упал примерно на 50% по сравнению с 2019 годом.

Россию ждет рост теневого бизнеса по перевозке эмбрионов и организации программ суррогатного материнства за рубежом, прогнозирует Литвишко. Уже сейчас каждый день открываются компании — перевозчики эмбрионов, предлагающие вывезти их за границу за несколько десятков тысяч рублей. Речь идет о тех эмбрионах, которые были получены ранее.

Напомним, суррогатное материнство для иностранцев было запрещено именно из-за полулегального вывоза "суррогатных" детей за границу как иностранцев, причем никакой статистики по ним не велось. Иностранцы покупали себе детей в России как товар, увозя их затем как своих.

Теги: суррогатное, материнство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети