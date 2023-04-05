Суррогатное материнство в России после запрета для иностранцев резко сократилось

Количество заказов на "суррогатных" детей с начала 2023 года резко сократилось, пишет "Медвестник" со ссылкой на клиники, где это делают. Причиной стал запрет на заказ "суррогатных" детей в России для иностранцев.

Как сообщила основатель Ассоциации суррогатных мам и доноров ооцитов (ASMED) Елена Литвишко, за первый квартал 2022 года суррогатную мать заказали 16 раз, а в 2023 году - четыре. Главврач "Мак ЭКО" Нино Какучая говорит, что у них было 6 и 1 заказ соответственно. По данным одного из крупнейших агентств "Спарта", уже в 2022 году спрос на суррогатное материнство упал примерно на 50% по сравнению с 2019 годом.

Россию ждет рост теневого бизнеса по перевозке эмбрионов и организации программ суррогатного материнства за рубежом, прогнозирует Литвишко. Уже сейчас каждый день открываются компании — перевозчики эмбрионов, предлагающие вывезти их за границу за несколько десятков тысяч рублей. Речь идет о тех эмбрионах, которые были получены ранее.

Напомним, суррогатное материнство для иностранцев было запрещено именно из-за полулегального вывоза "суррогатных" детей за границу как иностранцев, причем никакой статистики по ним не велось. Иностранцы покупали себе детей в России как товар, увозя их затем как своих.