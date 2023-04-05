Требуем немедленного освобождения митрополита Павла – МИД России

МИД России потребовал "немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи". Ранее стало известно, что наместника Киевско-Печерской лавры в Киеве отправили под домашний арест. В Москве заявили, что фигура наместника "приобретает образ мученика за православную веру".

Внешнеполитическое ведомство осудило президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося встретиться с руководством Украинской православной церкви Московского патриархата. Также обвиняются международные органы: "Руководители профильных международных организаций предпочли проигнорировать творящийся на Украине беспредел вокруг Киево-Печерской лавры, что можно расценивать как потворство и попустительство политике правящего режима".

"Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. На этом фоне верхом цинизма являются слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина – это территория самой большой религиозной свободы. Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи", - добавили в МИДе.