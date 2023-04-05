05 Апреля 2023
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Фото: metallurg.ru

Хоккеист "Металлурга" оштрафован за взятки ради диплома и военного билета

В Уфе оштрафован нападающий хоккейного клуба "Металлург" Семен Кошелев. Речь идет о даче взятки за уклонение от службы в армии и за поступление в вуз. Решение принял Ленинский районный суд столицы Башкортостана.

В январе – августе 2019 г. спортсмен договорился со своим знакомым заплатить военкому за получение военного билета без службы в армии. Кошелев перевел 40 тыс. руб. на банковский счет посредника, однако тот сотруднику военкомата ничего не передал. В результате чего в 2019-22 гг. спортсмен уклонялся от службы, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана.

Кроме того, в 2019 г. Кошелев задумался о получении высшего образования без посещения вуза. Для этого он перевел 270 тыс. руб. знакомому, чтобы тот передал деньги директору института нефтегазового бизнеса. В августе 2019 г. хоккеист был зачислен на первый курс заочного отделения. Далее он также передавал деньги знакомому для сдачи сессий без проверки знаний. Всего спортсмен потратил на это 717 тыс. руб. Суд признал Кошелева виновным и оштрафовал на 2,2 млн руб. Приговор в силу не вступил.

Теги: Семен Кошелев, "Металлург", штраф, служба в армии, учеба в вузе



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