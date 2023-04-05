Семья "шпионов" из Нижнего Тагила якобы передавала на Украину чертежи

Семейная пара из Нижнего Тагила, арестованная за шпионаж, якобы передала сотруднику иностранной спецслужбы чертежи. Какие именно, в УФСБ по Свердловской области не уточнили. За это возлюбленные получили "в районе сотки", на которую собирались "просто жить".

Напомним, речь идет о шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. По данным ФСБ, дома у семейной пары были изъяты предметы шпионской деятельности. Что это за предметы, не уточняется.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена в форме шпионажа), а фигуранты были заключены судом под стражу.

Добавим, что на прошлой неделе в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в отношении российских предприятий ВПК был задержан американский журналист Эван Гершкович. Сообщалось, что его взяли с поличным. Связаны ли эти инциденты, пока не понятно.