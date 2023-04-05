Полиция и СК раскрыли новые подробности инцидента в цирковой студии на Урале

В полиции и Следственном комитете сообщили новые подробности инцидента в цирковой студии на Среднем Урале.

Напомним, все случилось 4 апреля. 14-летний подросток занимался в цирковой студии "Арена" городского округа Заречный, когда при выполнении номера "гимнасты на ремнях" внезапно оборвался металлический трос. В результате юноша упал с высоты около трех метров и получил тяжелые травмы головы и позвоночника. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу, а прокуратура начала проверку.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия выезжали эксперт-криминалист и следственно-оперативная группа территориального ОВД.

"По одной из отрабатываемых полицейскими и следователями версий, ЧП могло произойти из-за изношенности каната под потолком. Мальчик, получивший травмы, из благополучной семьи. Его мама работает в этом же учреждении, но сейчас находится в отпуске. Представители МВД выясняют, кто конкретно из должностных лиц отвечает за соблюдение мер безопасности в данном объединении и когда в последний раз осуществлялся осмотр инвентаря. Собранные материалы полиция направит нашим коллегам в региональный СКР для приобщения к их материалам", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в областном Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Наказание за совершение этого преступления составляет до шести лет лишения свободы. Для определения тяжести вреда здоровью подростка следователями СК уже назначена судебно-медицинская экспертиза.