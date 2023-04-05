В Тюмени участницу Великой Отечественной войны оставили без жизненно важных лекарств

В Тюмени участницу Великой Отечественной войны, инвалида второй группы оставили без жизненно важных лекарств. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Прокуратура провела проверку по обращению 96-летней женщины, в связи с отказом в назначении лекарственных препаратов. Было установлено, что истица имеет право на набор социальных услуг в виде льготного лекарственного обеспечения. Однако с октября прошлого года в обеспечении льготными лекарствами ей было отказано. Основанием для отказа стала необходимость идентификации в Федеральном регистре.

Ветеран зарегистрирована в Москве, однако в силу возраста и состояния здоровья живет в Тюмени вместе с родственниками. Пенсионерке предложили самостоятельно перевезти ее документы из Москвы в Тюмень.

Однако суд отметил, что законодательство РФ не содержит положений, обязывающих гражданина переводить выплату пенсии и (или) иных социальных выплат по месту временного пребывания.



"Суд удовлетворил исковые требования и признал право Анастасии Петровны П. на бесплатное обеспечение назначенными льготными лекарственными препаратами за счет средств бюджета Тюменской области в период пребывания в Тюменской области", - говорится в сообщении.