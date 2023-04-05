Форум сибирского гостеприимства проходит в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в пленарном заседании «Новая Сибирь: туризм сегодня и завтра». Глава региона подчеркнул: для Новосибирской области почётно и ответственно стать ведущей площадкой для проведения такого крупного международного делового мероприятия, как "Форум сибирского гостеприимства".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Новосибирской области, на площадке форума собрались эксперты туристической отрасли из 24 регионов России и восьми стран мира.

«Сегодня туризм – важная отрасль экономики, оказывающая мультипликативное влияние на занятость в других отраслях, включая гостиничный бизнес, транспорт, сельское хозяйство, строительство, финансы, создающая хорошие перспективы для развития малого и среднего предпринимательства, – отметил Андрей Травников. – За последние годы в регионе мы пересмотрели значимость туризма, в том числе внутреннего. Интерес к нему вырос и из-за пандемийных ограничений, и благодаря патриотическим запросам общества.

Серьезному пересмотру и оценке значимости туротрасли, считает губернатор, способствуют и рост мегаполиса, и развитие крупнейшего в азиатской части страны авиахаба «Толмачёво». Конечно, каждый российский регион по-своему уникален, и каждой территории есть что предложить людям с разными доходами и потребностями. Это и медицинский туризм, и экологический, и деловой, и детский для семей с детьми, и туризм выходного дня, гастрономический, событийный и так далее.

"Отрасль важна для нас не только экономически, но и стратегически. Мы постоянно продвигаем туристический потенциал Новосибирской области. В 2022 году наш регион занял 12-е место в национальном туристическом рейтинге. Также мы – лидеры среди регионов Сибирского федерального округа по количеству посетивших нас туристов (без малого 1 миллион человек за 2022 год)", – напомнил Андрей Травников.

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев пояснил в ходе выступления на форуме, что главное – излишне не «зарегулировать» сферу туризма.

На площадке форума состоялась рабочая встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и Главы Республики Алтай Олега Хорохордина с проректором по развитию МГИМО Артёмом Мальгиным. Обсуждали реализацию проекта «Туристский атлас России» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и госпрограммы «Приоритет 2030». Идею «Атласа» реализует консорциум российских вузов, в число которых входит Новосибирский государственный университет экономики и управления. Суть проекта заключается в разработке уникального многоадресного информационно-цифрового продукта, содержащего все важнейшие сведения о туристическом потенциале регионов для инвесторов.

Отметим, что в 2022 году Новосибирская область существенно нарастила поддержку туристической отрасли. Предприниматели получили из регионального бюджета в виде грантов и субсидий 105 млн рублей на развитие туризма. В 2023 году на реализацию профильной госпрограммы заложено 139 млн рублей.

Первый масштабный Форум сибирского гостеприимства, объединивший деловую программу V Сибирского туристического форума и выставку «HoReCa Сибирь», проходит в Новосибирской области с 5 по 7 апреля при поддержке министерства экономического развития и министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.