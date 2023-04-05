Группа ВТБ в 2022 году понесла рекордные убытки в 613 миллиардов рублей

2022 год стал для государственной группы ВТБ по-настоящему кризисным. Согласно отчетности по МСФО, организация понесла убытки в 613 млрд руб. 2021 год компания закончила с прибылью в 327 млрд руб.

Убыток непосредственно банка ВТБ составил 757 млрд руб. (по российским стандартам учета), это связано с покупкой группы "Открытие".

ВТБ стал одним из банков, в отношении которого были введены западные санкции. При этом он пострадал больше остальных – из-за бизнес-модели (обслуживание внешнеторгового бизнеса и ориентированный на глобальные рынки корпоративно-инвестиционный бизнес).