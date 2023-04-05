В аэропорту Челябинска отменили рейс в Норильск из-за снегопада

В аэропорту Челябинска отменили рейс авиакомпании "Red wings" в Норильск. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло, передает корреспондент Накануне.RU.

Самолет должен был вылететь сегодня в 10.05, но из-за снегопада в Норильске был перенесен на 13.09. В настоящий момент появилась информация об отмене рейса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на рейс было зарегистрировано 73 пассажира, из них пять несовершеннолетних.