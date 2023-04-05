Cisco уничтожила запчасти ценой в 1,86 миллиарда для оборудования в России

Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems из-за прекращения продаж физически уничтожил свои запасы в России на сумму 1,86 млрд руб.

Дело было в январе. В уничтоженные запасы входят эксплуатационные запчасти для оборудования. Это следует из бухгалтерской отчетности одного из юридических лиц в России – "Сиско Системс", пишет РИА Новости. Согласно отчетности компании, в пункте, где указываются данные по движению материально-производственных запасов, в графе "запасы – всего" на конец года резерв под обесценение составляет 1,86 млрд руб. Под такими запасами в отчетности понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования.

В июне 2022 г. Cisco сообщала, что начала постепенный выход с рынков России и Белоруссии.