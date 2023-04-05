Уральцы выберут городские пространства для благоустройства в 2024 году

Жители Среднего Урала смогут выбрать городские пространства для благоустройства в 2024 году.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, всероссийское онлайн-голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая. Мероприятие организовано Минстроем и Минцифры РФ в рамках инициированного Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье городская среда" и пройдет на единой платформе za.gorodsreda.ru.

На голосование жителей 54 населенных пунктов Среднего Урала будут вынесены общественные пространства – скверы, набережные, улицы, аллеи и парки. А жители Кировграда, в свою очередь, определят лучший дизайн-проект для одной из выбранных ранее территорий.

Отдать голоса в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" за то или иное городское пространство на платформе za.gorodsreda.ru можно будет одним из трех способов:

на сайте 66.gorodsreda.ru;

на сайте Госуслуг;

через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Напомним, недавно в администрации Екатеринбурга представили эскизы благоустройства парка Чкалова и сквера на улице Титова.