Билл Клинтон чувствует себя виноватым за уговоры Украины передать России ядерное оружие

Экс-президент США Билл Клинтон признался в интервью, что очень сожалеет об уговорах в адрес Украины передать России все ядерное оружие, оставшееся на территории страны после распада СССР.

"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [Украину] согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы Украина все еще имела свое оружие", - заявил Клинтон.

Клинтон был одним из подписантов Будапештского меморандума в 1994 году. Тогда лидеры России, Украины, США и Великобритании подписали соглашение, по которому Украина передавала РФ все советское ядерное оружие, унаследованное от СССР. При этом Россия взяла на себя обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

"Когда ему стало удобно, президент Путин нарушил его [Будапештский меморандум] и первым взял Крым. И я чувствую себя ужасно из-за этого, потому что Украина — очень важная страна", - заявил Клинтон.