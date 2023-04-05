05 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: premier.gov.ru

Билл Клинтон чувствует себя виноватым за уговоры Украины передать России ядерное оружие

Экс-президент США Билл Клинтон признался в интервью, что очень сожалеет об уговорах в адрес Украины передать России все ядерное оружие, оставшееся на территории страны после распада СССР.

"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [Украину] согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы Украина все еще имела свое оружие", - заявил Клинтон.

Клинтон был одним из подписантов Будапештского меморандума в 1994 году. Тогда лидеры России, Украины, США и Великобритании подписали соглашение, по которому Украина передавала РФ все советское ядерное оружие, унаследованное от СССР. При этом Россия взяла на себя обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

"Когда ему стало удобно, президент Путин нарушил его [Будапештский меморандум] и первым взял Крым. И я чувствую себя ужасно из-за этого, потому что Украина — очень важная страна", - заявил Клинтон.

Теги: билл клинтон, ядерное оружие, украина



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