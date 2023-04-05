Хмельницкие власти запретили деятельность УПЦ

Хмельницкий областной совет запретил деятельность в регионе канонической УПЦ. Внеочередная сессия была созвана в связи с провокацией в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ, где ряженый военный спровоцировал конфликт, что в СМИ было подано как "избиение украинского военного московскими попами". Как признал потом сам провокатор, он не имеет никакого отношения к военным, а надел форму специально.

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Облсовет рекомендовал органам местного самоуправления Хмельницкой области провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в пользовании УПЦ, с последующим прекращением права пользования. То есть отобрать у Церкви все земельные участки и все храмы, как это было сделано накануне в областном центре.

Депутаты также обратились к киевскому кабмину с призывом запретить УПЦ на всей территории, подконтрольной режиму.

Мэр Львова Андрей Садовой тоже пообещал отобрать храмы у Церкви и передать их раскольникам.

Как пишет "Правблог", запущен процесс ползучего разгрома западных епархий УПЦ.