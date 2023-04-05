Суд в Челябинске рассмотрит апелляцию на приговор экс-замминистра здравоохранения региона

Челябинский областной суд сегодня рассмотрит апелляцию на приговор экс-замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, осужденного к 6 годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, с марта 2020 года по июль 2020 года обвиняемый обеспечил победу при закупке конкретным коммерческим организациям и организовал подписание четырех контрактов на поставку в медицинские учреждения компьютерных томографов на сумму 191 млн рублей. Оборудование было оплачено по завышенной стоимости на общую сумму более 82 млн рублей.

Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.