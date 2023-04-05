Депутат Иванов помог более 240 мобилизованным наконец получить денежное довольствие

Права 241 мобилизованного на получение денежного довольствия были восстановлены. Такой ответ от военной прокуратуры СВО получил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, еще в декабре он направлял запрос в интересах сотен мобилизованных, обратившихся к нему за помощью. Постепенно депутат получал ответы по тому или иному солдату, постоянно поддерживая связь с прокуратурой, однако сегодня пришел официальный ответ с итоговым числом бойцов.

"Сегодня могу уверенно сказать: нам вместе удалось практически полностью выправить ситуацию с невыплатой денежного довольствия мобилизованным", - отметил Иванов.

В подтверждение своих слов он отметил, что уже две недели не получал от граждан обращений по поводу невыплаты довольствий.