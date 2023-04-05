05 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

СМИ: Правительство готово разрешить использование б/у запчастей при ремонте по страховке

Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг по поручению правительства рассмотрят возможность создания в России индустрии по восстановлению подержанных запчастей. Такие запчасти в дальнейшем могут применяться при ремонте автомобилей по ОСАГО и каско, пишут "Ведомости". Пока такая отрасль является кустарной, а использование б/у запчастей при ремонте по страховке вызывает многочисленные споры.

Еще зимой предложение восстанавливать подержанные запчасти ушло из Госдумы в правительство. Инициативу в целом поддержали, хотя в правительстве и отмечают, что, например, использовать б/у тормозные колодки будет нельзя, так что оговорки в практике будут.

Восстанавливать подержанные запчасти в России активно начали после того, как новые оригинальные исчезли из продажи – в результате введения санкций на фоне начала СВО.

Теги: запчасти, ремонт, б/у, санкции, правительство, страховка



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