Армия России предотвратила проникновение в своей тыл украинской ДРГ
Армия России (группировка сил "Восток") помешала противнику "забросить" диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в тыл российских войск.
"На запорожском направлении сорвана попытка вывода диверсионно-разведывательной группы противника в тыл наших войск", - сказал ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
Ликвидированы пять украинских военных. Кроме того, на этом же направлении обнаружена и уничтожена вражеская гаубица в районе Орехова.