Армия России предотвратила проникновение в своей тыл украинской ДРГ

Армия России (группировка сил "Восток") помешала противнику "забросить" диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в тыл российских войск.

"На запорожском направлении сорвана попытка вывода диверсионно-разведывательной группы противника в тыл наших войск", - сказал ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Ликвидированы пять украинских военных. Кроме того, на этом же направлении обнаружена и уничтожена вражеская гаубица в районе Орехова.