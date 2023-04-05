Власти Нижневартовска отреагировали на появление сайта с требованием отставки главы города

Власти Нижневартовска прокомментировали появление сайта, на котором озвучены требования отставки мэра Дмитрия Кощенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост опубликован в официальном telegram-канале администрации города "Нижневартовск | Официально".

"В соцсетях распространяется информация, что в Нижневартовске создано некое движение, выступающее за отставку мэра Дмитрия Кощенко. Инициативная группа создала специальный сайт, на котором в красках рассказала о "беспределе", творящемся в Нижневартовске. Вот только от кого конкретно исходит эта инициатива, не понятно. Сайт создан анонимом и некто безликий предлагает главе ответить за свои поступки", - говорится в сообщении.

Также в своем канале администрация Нижневартовска сослалась на общественников, которые "отреагировали на ситуацию и выступили с поддержкой в адрес Дмитрия Кощенко". В качестве доказательства в мэрии приводят слова руководителя регионального Центра поддержки семьи Вероники Матвиенок, о том, что оценивать работу главы города должны сами жители города, а не "анонимная группа". Матвиенок заявила, что обществу нужно консолидироваться. Критику общественного движения, создавшего сайт, назвали "безликой".

"Я не вижу смысла поддерживать какие-то непонятные группы. Наш город - это живой организм, который реагирует на запросы горожан. Приведу простой пример. Я сейчас нахожусь в Калининграде, рассказываю друзьям о жизни в Нижневартовске. Они удивляются, когда сообщаю, что даже на посты в соцсетях, например, о выбоине на дороге, наши городские власти реагируют. А ведь это так! Можно много искать недостатков, но лучше, чтобы каждый из нас проявил инициативу, и тогда перемен стало бы гораздо больше. Я знаю, что Дмитрий Кощенко, болеет душой за город. Об этом говорят его дела. На встрече с людьми он никогда не дает пустых обещаний. Повторюсь, сегодня мы должны сплотиться и действовать одной командой", - приводит telegram-канал "Нижневартовск | Официально" слова общественницы.

Напомним, на сайте вартовчане, требующие отставки мэра, сообщили, что провели опрос среди граждан и сформировали список кандидатур с максимальным рейтингом доверия.

В список потенциальных "мэров" попали действующие заместители главы города, депутаты: замглавы города Николай Лукаш, депутат думы Нижневартовска седьмого созыва по округу №14, "единоросс" Павел Елин, депутат думы Югры седьмого созыва, член "Партии пенсионеров" Владимир Зиновьев, депутат Тюменской областной думы седьмого созыва, "единоросс" Вячеслав Танкеев.

Также в списке кандидатов бывший заместитель главы города Нижневартовска, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская. Любопытно, что вчера стало известно о том, что Воликовская оставила должность. Она поблагодарила коллег и экс-главу города Василия Тихонова за совместную работу. Дмитрия Кощенко бывшая вице-мэр не удостоила благодарностью.

В администрации города сообщили, что Воликовская подала заявление об увольнении по собственному желанию. Связано ли ее увольнение с появлением активистов, желающих видеть ее в качестве мэра города - неизвестно.