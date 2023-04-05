На Урале подросток сорвался с 3-метровой высоты при выполнении номера в цирковой студии

На Среднем Урале подросток получил серьезные травмы, занимаясь в цирковой студии. В обстоятельствах уже разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 4 апреля: 14-летний подросток занимался в цирковой студии "Арена" городского округа Заречный. При выполнении номера "гимнасты на ремнях" внезапно оборвался металлический трос. В результате юноша упал с высоты около 3 метров и получил тяжелые травмы головы и позвоночника.

Сейчас пострадавший подросток госпитализирован в больницу, а прокуроры выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, исправности специализированного оборудования, а также соблюдению техники безопасности во время занятий с несовершеннолетними", - отметили в ведомстве.