05 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Урале подросток сорвался с 3-метровой высоты при выполнении номера в цирковой студии

На Среднем Урале подросток получил серьезные травмы, занимаясь в цирковой студии. В обстоятельствах уже разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 4 апреля: 14-летний подросток занимался в цирковой студии "Арена" городского округа Заречный. При выполнении номера "гимнасты на ремнях" внезапно оборвался металлический трос. В результате юноша упал с высоты около 3 метров и получил тяжелые травмы головы и позвоночника.

Сейчас пострадавший подросток госпитализирован в больницу, а прокуроры выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, исправности специализированного оборудования, а также соблюдению техники безопасности во время занятий с несовершеннолетними", - отметили в ведомстве.

Теги: цирк, подросток, прокуратура, проверка, Заречный



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Развитие сюжета:

Ранее 05.04.2023 10:56 Мск Полиция и СК раскрыли новые подробности инцидента в цирковой студии на Урале


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