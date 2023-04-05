Минтруд разрешил предоставлять срочные соцуслуги без паспорта
Экстренную социальную помощь можно будет получить без паспорта. Соответствующий приказ "Об утверждении Примерного порядка предоставления срочных социальных услуг" обнародовал Минтруд.
Предоставление срочных социальных услуг оказывается в целях оказания неотложной помощи, направленной на улучшение условий жизнедеятельности человека. Оно является бесплатным и не требует составления договора. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является письменное или электронное заявление.
Решение о предоставлении срочных социальных услуг должно приниматься немедленно на основании паспорта заявителя или документа, подтверждающего полномочия представителя (при обращении представителя), а также документов (сведений), подтверждающих наличие у получателя срочных социальных услуг особых обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизни. При этом в случае наличия обстоятельств, при которых существует угроза жизни и (или) здоровью гражданина, отсутствие паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, не может являться основанием для отказа в предоставлении срочной социальной услуги.
После предоставления срочной соцуслуги составляется акт.
К срочным социальным услугам относятся:
• обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
• содействие в получении временного жилого помещения;
• содействие в получении юридической помощи по вопросам, связанным с социальным обслуживанием;
• содействие в получении экстренной психологической помощи;
• сопровождение при госпитализации и иные срочные социальные услуги, установленные законодательством страны или региона.
В конце марта Правительство РФ поддержало законопроект о единых критериях получения соцпомощи. Им станет , пссреднедушевой доход семьи, как это ранее было сделано при введении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.