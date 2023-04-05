Минтруд разрешил предоставлять срочные соцуслуги без паспорта

Экстренную социальную помощь можно будет получить без паспорта. ​Соответствующий приказ "Об утверждении Примерного порядка предоставления срочных социальных услуг" обнародовал Минтруд.

Предоставление срочных социальных услуг оказывается в целях оказания неотложной помощи, направленной на улучшение условий жизнедеятельности человека. Оно является бесплатным и не требует составления договора. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является письменное или электронное заявление.

Решение о предоставлении срочных социальных услуг должно приниматься немедленно на основании паспорта заявителя или документа, подтверждающего полномочия представителя (при обращении представителя), а также документов (сведений), подтверждающих наличие у получателя срочных социальных услуг особых обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизни. При этом в случае наличия обстоятельств, при которых существует угроза жизни и (или) здоровью гражданина, отсутствие паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, не может являться основанием для отказа в предоставлении срочной социальной услуги.

После предоставления срочной соцуслуги составляется акт.

К срочным социальным услугам относятся:

• обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

• содействие в получении временного жилого помещения;

• содействие в получении юридической помощи по вопросам, связанным с социальным обслуживанием;

• содействие в получении экстренной психологической помощи;

• сопровождение при госпитализации и иные срочные социальные услуги, установленные законодательством страны или региона.

В конце марта Правительство РФ поддержало законопроект о единых критериях получения соцпомощи. Им станет , пссреднедушевой доход семьи, как это ранее было сделано при введении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.