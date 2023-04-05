05 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: t.me/edaperm

Пермскому "стрелку" назначили повторную экспертизу для смены группы инвалидности

Свердловский районный суд Перми назначил повторную экспертизу "пермскому стрелку" Тимуру Бекмансурову, устроившего массовое убийство в ПГНИУ.

Как сообщили Накануне.RU в суде, экспертиза определит наличие показаний для изменения группы инвалидности.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

К убийству Бекмансуров готовился заранее. Перед нападением он оставил записку в соцсетях, в ней стрелок утверждал, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как проходил врачей для получения лицензии. При этом он писал о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе". Экспертизой Бекмансуров был признан вменяемым.

Во время стрельбы обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. Бекмансурову присвоили третью группу инвалидности. Он пытается оспорить решение и получить вторую.

28 декабря прошлого года бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению за устроенное им нападение на людей на территории кампуса вуза и убийство шести человек.

Теги: Тимур Бекмансуров, стрелок, инвалидность, пгниу



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