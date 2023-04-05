Комиссия екатеринбургской думы одобрила переход на новую схему выборов

Депутаты комиссии городской думы Екатеринбурга приняли единогласное решение о переходе на новую схему выборов. Изменения в Устав предполагают сокращение числа депутатов гордумы, избираемых по партийным спискам. Вопрос обсудили в ходе сегодняшнего заседания.

Напомним, согласно новой схеме, только 10 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 25 - по одномандатному округу. Ранее разделение шло 50/50. В свою очередь, депутат Дмитрий Сергин заявил, что в идеале все депутаты в гордуму должны избираться по одномандатным округам.

"Всегда был сторонником того, чтобы выборы в городскую думу были одномандатными. Причем 100% такими. Те изменения, которые мы вносим сейчас - это первый шаг к выборам по мажоритарной системе", - заявил Сергин.

Увеличение депутатов избранных по одномандатному округу поддержал и глава медфракции Екатеринбурга Алексей Вихарев. По его словам, такие изменения позволят депутатам стать ближе к людям и их проблемам.

"Плюсы очевидны: чем меньше округ, тем ближе депутат к избирателям. В лицо знают, в приемную ходят, с проблемами понимают куда идти. А депутаты, избранные по спискам? Хоть одна приемная партий есть в районах? Кроме "Единой России" никого и нет. А ко мне в приемную люди со всего города приходят. Так и должно быть в каждом округе. Чтоб работали на совесть, для людей. Чтоб отчитывались. А не штаны просиживали, прикрывшись партийным флагом", - написал Вихарев в своих соцсетях.

Тему изменений в устав рассмотрят 11 апреля на заседании гордумы.

Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили новую схему еще в феврале, хотя и не обошлось без перепалок и обвинений конкретных партий.

Сейчас идет подача документов для участия в предварительном голосовании на предстоящих выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Они принимаются до 27 апреля. Спикер ЕГД Игорь Володин на днях сдал документы для участия в праймериз "Единой России" по одномандатному избирательному округу №18 и по единому общемуниципальному избирательному округу.