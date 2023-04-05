05 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Прием заявок на региональный грантовый конкурс для НКО в Астраханской области продлили до 25 апреля

В этом году астраханские некоммерческие организации смогут получить на развитие своей деятельности более 66 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это стало возможным благодаря тому, что Астраханская область вновь вошла в программу софинансирования от Фонда президентских грантов.

фонд президентских грантов, нко(2021)|Фото: фонд президентских грантов нко

Напомним, что за два года победителями конкурса стали более 50 некоммерческих организаций Астраханской области. Оператором этой работы выступает региональное агентство по делам молодёжи, на базе которого по инициативе губернатора Игоря Бабушкина в 2021 году был создан центр поддержки деятельности НКО и гражданских инициатив. Здесь можно получить бесплатную консультацию по оформлению и подготовке заявки, отчётности и другим вопросам.

Приём заявок будет проходить до 25 апреля. Подробную информацию можно найти на сайте астрахань.гранты.рф.

Теги: гранты, некоммерческие организации, игорь бабушкин



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