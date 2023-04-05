05 Апреля 2023
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В Госдуме поддержали идею вернуть бумажные заявления при зачислении ребенка в школу

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, которой удалось записать своего ребенка в первый класс через портал mos.ru только после изрядной нервотрепки, подняла этот вопрос в закрытой части пленарного заседания Госдумы. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. 

Она подчеркнула, что пыталась в течение трех дней. Зачислить ребенка в школу в бумажном виде и очно - невозможно.

"Если я, будучи юристом не смогла это сделать за 3 дня, как быть тем, у кого таких навыков нет?" - вопрошает депутат.

Инициатива была поддержана председателями профильных комитетов, а также председателем Госдумы Вячеславом Володиным. И дано поручение сделать так, чтобы люди имели выбор, сообщила Филатова. Она добавила, что на прошлой неделе глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что и регистрироваться на "Госуслугах" - это право, а не обязанность.

Интересно, что Департамент цифровой трансформации Минпросвещения РФ в своем письме на жалобу родителей из Тюмени ответил, что законодательство РФ предоставляет возможность для гражданина добровольно выбрать способ обращения за получением услуг, а органы, предоставляющие государственные услуги, обязаны обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной услуги в форме по выбору заявителя. При этом законодательство РФ не содержит ограничений по использованию бумажного документооборота при обращениях граждан в органы власти.

А вот в Департаменте образования и науки Москвы ответили, что подача заявлений о приеме в школу "осуществляется исключительно в электронном виде" через официальный сайта мэра Москвы mos.ru. Так решило правительство Москвы, ограничив федеральное законодательство своим постановлением.

Филатова пообещала направить по этому поводу запрос в Генпрокуратуру.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что также займется этим вопросом.


 

Теги: школа, цифровизация, услуги



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