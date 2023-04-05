05 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Минпромторг оценил траты на БПЛА в 200 миллиардов

В Минпромторге определили параметры гражданского госзаказа на беспилотную технику. До 2030 г. спрос госорганов и госкомпаний оценили в 200 млрд руб., половину этой суммы планируют вложить до 2026 г.

Из всех денег 8,6 млрд руб. планируется потратить в 2023 году, 49,6 млрд руб. – в 2024–25 гг., 42,1 млрд руб. – в 2026 г., в том числе 36 млрд руб. – со стороны госорганов. Эти цифры закреплены в документе, утвержденном протоколом по итогам совещаний под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, что подтвердили "Ъ" в Минпромторге. Сейчас в бюджете на 2023-25 гг. на госзакупки беспилотников заложено в целом 18,8 млрд руб. До 2030 же года спрос оценивается в 200 млрд руб. (из них со стороны госкомпаний – на 79 млрд), из них 145 млрд руб. – только на сами аппараты без учета продажи услуг.

Напомним, в конце 2021 г. в Москве состоялся круглый стол по теме "Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в современных вооружённых конфликтах". Среди участников были, в частности, военные корреспонденты, рассказавшие о применении таких аппаратов в Сирии и Нагорном Карабахе. Эксперты пришли к выводу, что государство должно больше вкладываться в современные системы обеспечения собственной безопасности.

Теги: Минпромторг, дроны, БПЛА



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