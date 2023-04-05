Жителей Челябинска напугали звуки взрывов. В МЧС горожан призвали не беспокоиться

Жителей Челябинска напугали звуки взрывов. В региональном ГУ МЧС сообщили, что на одном из предприятий города проводятся работы по утилизации отходов производства.

Звуки взрывов слышали жители разных районов города. "Ничего себе хлопки, за оконные рамы уже переживаю", - написала местная жительница в соцсети.

В МЧС призвали жителей не беспокоиться. "Сегодня в течение дня с 9.00 до 15.00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства", - сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.