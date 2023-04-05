05 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

Эдуард Туранов возглавит Екатеринбургскую таможню

Первый заместитель Челябинской таможни, подполковник таможенной службы Эдуард Туранов займет должность главы Екатеринбургской таможни. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УТУ.

"Сегодня для нас крайне важно соблюсти баланс, в части реализации контрольно-надзорных функций в интересах государства, так и бизнеса Свердловской области, с целью развития и содействия внешнеэкономической деятельности региона", – подчеркнул Туранов.

Эдуард Леонидович окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, после чего пять лет проработал инспектором Курганской таможни, проверяя транспортные средства и товары на Российско-Казахстанской границе. В 2009 году перешел в Челябинскую таможню, где курировал вопросы контроля таможенного транзита, применения таможенных процедур, осуществления дополнительных мер проверки товаров.

В 2014 году Туранов занял руководящую должность, а позднее неоднократно получал ведомственные награды за защиту экономической безопасности страны.

Напомним, что 15 марта уже бывший начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков перешел на руководящую должность в одну из крупнейших в стране авиационных таможен – в Пулково.

Теги: таможня, Туранов



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