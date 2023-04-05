В Красноярске суд оштрафовал девушку за феминистский манифест, разосланный в иностранные СМИ

Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал на 10 тыс. руб. местную жительницу Полину Дворкину. Она подготовила манифест и отправила его по почте в иностранные СМИ и СМИ, внесенные Минюстом РФ в реестр иноагентов. Сообщается, что в манифесте были собраны феминистические идеи, в том числе авторов, которые декларируют "необходимость совершения женщинами в отношении мужчин насильственных действий и убийств".

Примечательно, что Дворкина находится под следствием. 19-летняя жительница Красноярска в феврале этого года ворвалась с ружьем в детский сад, а до этого, по версии следствия, убила своего отца. Позднее девушка дала показания, что, якобы, хотела расстрелять мальчиков, а на такой поступок решилась из-за ненависти к мужчинам, передает "7 канал Красноярск".

Накануне депутат Госдумы, "единоросс" Олег Матвейчев заявил, что разработал законопроект, по которому феминистки признаются экстремистским течением и запрещаются в России.