05 Апреля 2023
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Фото:Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

В Красноярске суд оштрафовал девушку за феминистский манифест, разосланный в иностранные СМИ

Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал на 10 тыс. руб. местную жительницу Полину Дворкину. Она подготовила манифест и отправила его по почте в иностранные СМИ и СМИ, внесенные Минюстом РФ в реестр иноагентов. Сообщается, что в манифесте были собраны феминистические идеи, в том числе авторов, которые декларируют "необходимость совершения женщинами в отношении мужчин насильственных действий и убийств".

Примечательно, что Дворкина находится под следствием. 19-летняя жительница Красноярска в феврале этого года ворвалась с ружьем в детский сад, а до этого, по версии следствия, убила своего отца. Позднее девушка дала показания, что, якобы, хотела расстрелять мальчиков, а на такой поступок решилась из-за ненависти к мужчинам, передает "7 канал Красноярск".

Накануне депутат Госдумы, "единоросс" Олег Матвейчев заявил, что разработал законопроект, по которому феминистки признаются экстремистским течением и запрещаются в России.

 

Теги: красноярск, суд, феминизм, сизо



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