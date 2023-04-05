05 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Уральского экс-силовика обвинили в причастности к наркотрафику

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший сотрудник полиции. Экс-силовика обвиняют в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, речь идет о 25-летнем бывшем сотруднике изолятора временного содержания МО МВД России "Алапаевский". По данным следствия, в марте 2022 года полицейский, действуя в интересах своего знакомого, по телефону договорился о приобретении наркотического вещества. Согласно достигнутой договоренности, вещество было помещено в один из так называемых "тайников", откуда затем взято знакомым силовика.

Как удалось выяснить СК, информация о местонахождении "тайника" поступила на телефон сотрудника ИВС. После этого он передал ее своему знакомому, оказав, таким образом, содействие в приобретении наркотика.

Вот как ситуацию прокомментировал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"То, что нерадивый сотрудник не остался безнаказанным и не продолжил свою противоправную деятельность, помогая травить людей, заслуга сыщиков из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Алапаевска. Именно они успешно реализовались, задержав предателя интересов службы в ходе проверки оперативной информации. Он был уволен по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя системы МВД, в прямом смысле этого слова, на следующий день после изобличения. Если суд подтвердит его причастность к наркотрафику, последует приговор и отбытие соответствующего наказания", - отметил полковник Горелых.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело теперь уже бывшего силовика направлено на рассмотрение в суд.

Теги: полиция, наркотики, суд, Алапаевск



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