05 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Прикамье зафиксировали первые природные пожары

В Пермском крае зафиксированы первые случаи ландшафтных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

С 30 апреля в регионе начнет действовать пожароопасный сезон, однако первые случаи горения сухой травы уже зафиксированы. МЧС сообщают о восьми пожарах на общей площади 3 450 квадратных метров на территориях Чайковского, Суксунского, Добрянского городских округах и Пермского, Большесосновского муниципальных округов.

Самый большой пожар был в Большесосновском муниципальном округе 4 апреля - там площадь возгорания составила 1500 кв. м.

Запрета на посещение лесов для граждан пока нет – он не будет вводиться до наступления жаркой, засушливой погоды, которая потребует ужесточения противопожарных мер. Однако и сейчас следует отдавать предпочтение местам, которые специально оборудованы для отдыха на природе, и строго соблюдать требования пожарной безопасности. На протяжении всего пожароопасного сезона ведомство будет проводить профилактические мероприятия.

В МЧС напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность (при наступлении соответствующих последствий).

Административная ответственность для граждан варьируется от 5 000 до 15 000 рублей, а в условиях особого противопожарного режима — от 10 000 до 20 000. За подобные нарушения в лесах — от 15 000 до 30 000 рублей. Штрафы на юридических лиц доходят до 800 тысяч рублей.

В Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена частью 1 статьи 261, которая имеет широкий ряд санкций, в том числе штрафы, которые составляют от 300 000 рублей до 500 000, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Теги: природные пожары, пожароопасный сезон, МЧС



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