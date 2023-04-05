Власти потратят на развитие в России туротрасли 700 миллиардов

05 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти потратят на развитие в России туротрасли 700 миллиардов

В развитие туризма в России за три года вложат 700 млрд руб., большая часть которых пойдет на развитие инфраструктуры.
Читайте также:

Консолидированный бюджет всех денег, которые вкладываются в туризм в РФ, на ближайшие три года составляет около 700 млрд руб., если взять по всем направлениям. Львиная доля этих денег направлена на инфраструктуру", - приводит ТАСС заявление председателя комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаева, сделанное на пленарном заседании форума сибирского гостеприимства "Дикоросы".

Отметим, на Урале собрались "облагородить" для туристов перевал Дятлова. О формировании полноценной туристической инфраструктуры в столь загадочном месте заявил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин. По его словам, на реализацию идеи потребуется от года до трех лет.

"В принципе, там уже есть турпоток, там не хватает каких-то точечных вещей, которые позволили бы этот турпоток структурировать и сделать туризм более комфортным и безопасным", - заявил Патанин на пресс-конференции.

В качестве примера он заявил о необходимости усилить работу аварийно-спасательных служб, решить проблему связи, снабдить электричеством поселок Вижай, а также создать визит-центр.

Теги: Туризм, развитие, инфраструктура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети