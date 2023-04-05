Власти потратят на развитие в России туротрасли 700 миллиардов

В развитие туризма в России за три года вложат 700 млрд руб., большая часть которых пойдет на развитие инфраструктуры.

Консолидированный бюджет всех денег, которые вкладываются в туризм в РФ, на ближайшие три года составляет около 700 млрд руб., если взять по всем направлениям. Львиная доля этих денег направлена на инфраструктуру", - приводит ТАСС заявление председателя комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаева, сделанное на пленарном заседании форума сибирского гостеприимства "Дикоросы".

Отметим, на Урале собрались "облагородить" для туристов перевал Дятлова. О формировании полноценной туристической инфраструктуры в столь загадочном месте заявил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин. По его словам, на реализацию идеи потребуется от года до трех лет.

"В принципе, там уже есть турпоток, там не хватает каких-то точечных вещей, которые позволили бы этот турпоток структурировать и сделать туризм более комфортным и безопасным", - заявил Патанин на пресс-конференции.

В качестве примера он заявил о необходимости усилить работу аварийно-спасательных служб, решить проблему связи, снабдить электричеством поселок Вижай, а также создать визит-центр.