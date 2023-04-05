05 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН: "Судьба человечества в ловушке между пятью странами"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформированию Совета безопасности ООН, поскольку тот "неустойчив". "Судьба человечества заключена в ловушку между пятью странами", - заявил Эрдоган.

"Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием", - цитирует президента Турции агентство "Анадолу".

Ранее за реформу СБ ООН выступали Индия, Япония и другие страны. При этом сами постоянные члены Совета безопасности – Великобритания, Китай, Россия США и Франция – не видят возможности для реформы, в том числе когда речь идет не только о расширении состава СБ, но и об исключении одной из стран. Например, с началом СВО неоднократно звучали призывы исключить из Совбеза Россию. Но постоянные члены заявляли, что такой возможности нет.

Напомним, каждый из постоянных членов Совета безопасности ООН обладает правом вето на любую резолюцию, разрабатываемую другими странами или группами стран.

Теги: реджеп тайип эрдоган, турция, оон, совет безопасности, реформа



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