05 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жителей Челябинска предупредили о дымке и запахе гари из-за лесных пожаров

В Челябинске может наблюдаться дымка и ощущаться запах гари из-за ландшафтных пожаров вокруг города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В Челябинске до 5 часов утра 6 апреля объявлены метеорологические условия первой степени, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Промышленные предприятия города выполняют мероприятия по снижению выбросов.

"На данный момент специализированными службами проводится комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров", - отметили в ведомстве.

Напомним, на территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим. На территории района в Юрюзанском участковом лесничестве 2 апреля произошел крупный лесной пожар. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на площади 9,4 га. По предварительным данным, возгорание началось из-за незатушенного костра. В целом в регионе за выходные ликвидировали шесть лесных пожаров на общей площади 21 га.

Теги: дымка, лесные пожары, смог,



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