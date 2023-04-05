Полицейские Первоуральска спасли трех школьниц, провалившихся под лед

В Первоуральске полицейские вместе со спасателями помогли вытащить из ледяной воды трех школьниц, провалившихся под лед. Инцидент произошел вечером 3 апреля на Нижне-Шайтанском пруду.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, изначально во время профилактического рейда был замечен любитель подледной ловли. Пока с рыбаком шла беседа, на лед вышли девочки - ученицы местной школы, однако увидев полицейских и спасателей, принялись от них убегать, двигаясь все дальше от берега. В какой-то момент лед треснул и школьницы оказались в воде.

"К счастью, они ушли под воду в неглубоком месте, намочили одежду по пояс. Полицейские вызвали законных представителей детей и скорую. В связи с тем, что из холодной воды девочек извлекли быстро, получить какие-либо травмы и переохлаждения они не успели", - рассказал Горелых.

Ни одна из третьеклассниц не пострадала, потому их сразу отпустили домой. Зачем дети вышли на прогулку по замороженному пруду, неизвестно. По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, после чего будет принято обоснованное решение.

Помимо этого, спасатели и сотрудники полиции будут ежедневно патрулировать на берегу Нижне-Шайтанского городского пруда.