Полицейские Первоуральска спасли трех школьниц, провалившихся под лед

05 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: sledcom.ru

Полицейские Первоуральска спасли трех школьниц, провалившихся под лед

В Первоуральске полицейские вместе со спасателями помогли вытащить из ледяной воды трех школьниц, провалившихся под лед. Инцидент произошел вечером 3 апреля на Нижне-Шайтанском пруду.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, изначально во время профилактического рейда был замечен любитель подледной ловли. Пока с рыбаком шла беседа, на лед вышли девочки - ученицы местной школы, однако увидев полицейских и спасателей, принялись от них убегать, двигаясь все дальше от берега. В какой-то момент лед треснул и школьницы оказались в воде.

"К счастью, они ушли под воду в неглубоком месте, намочили одежду по пояс. Полицейские вызвали законных представителей детей и скорую. В связи с тем, что из холодной воды девочек извлекли быстро, получить какие-либо травмы и переохлаждения они не успели", - рассказал Горелых.

Ни одна из третьеклассниц не пострадала, потому их сразу отпустили домой. Зачем дети вышли на прогулку по замороженному пруду, неизвестно. По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, после чего будет принято обоснованное решение.

Помимо этого, спасатели и сотрудники полиции будут ежедневно патрулировать на берегу Нижне-Шайтанского городского пруда.

Теги: Первоуральск, школьница, лед



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети