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Фото: Накануне.RU

Главный тренер "Урала": поддержка болельщиков на стадионе помогла победить "Спартак"

Главные тренеры екатеринбургского "Урала" и московского "Спартака" подвели итоги ответного матча Кубка России по футболу.

Напомним, накануне уральцы на своем поле обыграли столичный клуб со счетом 2:1 и вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. В составе хозяев мячи забили Ибраима Сиссе и экс-спартаковец Фаниль Сунгатулин. У "красно-белых" гол на счету Кейта Бальде.

Как признался после матча наставник "Урала" Виктор Гончаренко, поддержка болельщиков на стадионе "Екатеринбург-Арена" помогла команде победить.

"Хочется верить, что это не Fan ID и не "Спартак", а болельщики пришли, чтобы увидеть победу команды. Они верили, что мы можем победить. Мы благодарим их за это и приглашаем на следующий матч", - заявил Гончаренко на пресс-конференции после игры.

В свою очередь, главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отметил, что москвичи расстроены поражением в Екатеринбурге.

"Матч получился сложным, было много перестроений. В первом тайме мы не воспользовались позиционным преимуществом, а игроку "Урала" удался редкий по точности удар. Очень важным был отрезок после нашего гола, когда мы имели шансы забить еще, но не сделали этого. Хочу отметить сейвы Максименко, который подтвердил свой высокий уровень. Но затем футболист "Урала" снова нанес такой удар, какие бывают, возможно, раз в жизни", - приводит слова тренера официальный сайт "Спартака".

Стоит отметить, что формат турнира позволяет москвичам продолжать борьбу за Кубок России – теперь команда Абаскаля попытает счастья в Пути регионов. Что касается "Урала", то подопечные Гончаренко встретятся с победителем противостояния московского ЦСКА и самарских "Крыльев Советов".

Теги: Спартак, Урал, победа, Гончаренко, Абаскаль, тренеры



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